Havnerådet avgjør Tangerås fremtid

Havnerådet er i dag samlet for å diskutere fremtiden for havnedirektør Inge Tangerås. I forrige uke kom det frem at havnestyret vil gi Tangerås sparken. Flertallet mener at de etiske bruddene i forbindelse med den såkalte cruiseskipsaken er så grove at han bør miste jobben. – Det er spesielle omstendigheter som gjer at me er her i dag, sa Jon Askeland før møtet startet.