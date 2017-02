Rådet var i dag samlet for å diskutere havnedirektør Inge Tangerås fremtid i Bergen og omland havnevesen (BOH).

Lke før klokken 12 ble det klart at Tangerås blir fjernet fra stillingen som havnedirektør.

– Etter en lang og grundig debatt har havnerådet med stort flertall støttet styrets innstilling om å starte en prosess med å avslutte arbeidsforholdet til havnedirektøren, sier Jon Askeland, leder i rådet.

Askeland opplyser at 16 av 19 fremmøtte medlemmer stemte for å fjerne Tangerås.

– Tangerås vil nå bli kalt inn til drøftinger. Der vil man prøve å komme frem til en konklusjon i saken. Dette er starten på en prosess, sier Askeland.

Støttet styrets innstilling

Havnestyret gikk i slutten av januar inn for at Tangerås skulle fjernes fra stillingen. Havnerådet er det øverste organ i BOH, og tok i dag den endelige avgjørelsen om Tangerås fremtid.

– Et samlet råd var enig med et samlet styre om at det er begått klare brudd på Bergen kommunes etiske standard, som er en del av arbeidsregelmentet i kommunen, sier Askeland.

AVGJØRELSE: Havnerådets leder Jon Askeland og Ulrik Jørgensen under møtet torsdag. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Etterforsket for korrupsjon

Tangerås har vært suspendert fra stillingen etter at han ble siktet for korrupsjon i den såkalte cruisedåp-saken. Også tidligere ordfører Trude Drevland og reder Torstein Hagen var siktet i den svært omtalte saken.

Tangerås og hans kone takket ja til et minicruise med «Viking Star» etter dåpen 17. mai 2015. Dette er blant punktene han har vært etterforsket for.

Korrupsjonssaken er henlagt, men en arbeidsgruppe nedsatt av havnestyret har vurdert om Tangerås har opptrådt i strid med havnevesenets etiske reglement.

Fakta: Cruisedåp-saken Foto: Tom Guldbrandsen Ekspandér faktaboks Ordfører Trude Drevland var gudmor da cruiseskipet «Viking Star» ble døpt i en storstilt seremoni på Bryggen i Bergen 17. mai 2015.

I etterkant kom det frem at Drevland og hennes sønn i juni året før ble hentet med privatfly på Flesland og flydd til Venezia, hvor de bodde på luksushotell. Reise og opphold ble betalt av rederiet Viking Cruises, som eies og drives av nordmannen Torstein Hagen.

Etter dåpen i Bergen dro Drevland og hennes mann på et tredagers cruise med «Viking Star», en reise betalt av rederiet.

To måneder etter veneziaturen ba Hagen Drevland om hjelp til å få endret reglene for Norsk Internasjonalt Skipsregister, slik at cruiseskipet kunne registreres og ha hjemmehavn i Bergen. Drevland kontaktet næringsminister Monica Mæland, som er tidligere byrådsleder i Bergen. To måneder senere ble reglene endret.

Etter avsløringene i media ble ordfører Drevland sykmeldt 5. juni. En planlagt gratis cruisereise med «Viking Star» i oktober ble også avlyst etter medieoppslagene. Reisen var en gudmorgave fra rederiet.

15. juni beklaget Drevland sviktende dømmekraft i en følelsesladd pressekonferanse på rådhuset i Bergen.

Politiet opprettet sak og åpnet for å granske forholdene rundt skipsdåpen og reisene, men politijurist Ole Bjørn Mevatne henla saken bare fire dager senere, før turen til Venezia og cruiset i oktober var kjent.

10. august var Trude Drevland tilbake på jobb for Høyre etter sykmeldingen.

Etter oppslag i media ba politimester John Reidar Nilsen 31. august om å vurdere gjenopptakelse av undersøkelssesaken. Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen bekreftet gjenopptakelse bare noen timer senere.

Sent samme kveld fortalte Trude Drevland i en pressemelding at hun ville ta ulønnet permisjon mens politisaken pågår.

18. september tok politiet ut siktelse for grov korrupsjon mot Drevland og havnedirektør Inge Tangerås. Tangerås la til rette for skipsdåpen 17. mai, og var med til Venezia og på cruiset etter nasjonaldagen.

Senere har også reder Torstein Hagen blitt siktet for korrupsjon. Politiet sier etterforskningen av saken kan ta måneder eller år.

Ønsket å fortsette

Tangerås har tidligere sagt til NRK at han ønsket å fortsette i stillingen som havnedirektør.

Han ønsker ikke å kommentere saken i dag, og viser til sin advokat.