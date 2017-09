Havnæringen får flytte sammen

Regjeringen vil gå videre med planene om å la Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet flytte sammen i et nybygg i Bergen. Det fortalte statsminister Erna Solberg da hun var i hjembyen søndag. Tidligere er det vedtatt at Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet skal slå seg sammen til ett institutt under navnet Havforskningsinstituttet i januar neste år.