10. mai 2017 gikk det fryktelig galt da et helikopter skulle lande på en luksusyacht i Sandviken i Bergen.

Om bord i helikopteret var tre personer. Den erfarne helikopterpiloten Quentin Smith, den styrtrike yachteieren Charles Chan og advokaten David Tang. Sistnevnte endte opp med alvorlige skader etter styrten, og Tang var klinisk død på et tidspunkt.

Både Chan og Smith kom fra ulykken med lettere skader.

Statens Havarikommisjon (SHT) har i dag lagt frem sin endelige rapport etter helikopterstyrten i Sandviken for snart to år siden.

Det har lenge vært kjent at årsaken til styrten var et trekk som ikke var festet skikkelig til rammen på en tank på yachten. Da helikopteret forsøkte å lande, blåste trekket opp i rotoren.

Helikopteret ble ukontrollerbart

I tillegg ble flere andre sikkerhetsbarrierer brutt både om bord i yachten «Bacarella» og under selve flygingen.

Et nytt funn i den endelige rapporten er at piloten av helikopteret ikke var den erfarne helikopterpiloten Smith, slik man tidligere har antatt. Han var i stedet fartøysjef på helikopteret.

Det bekrefter avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i SHT, Kåre Halvorsen.

– Det stemmer at den erfarne helikopterpiloten ikke fløy inn på helikopterdekket.

SHT skriver i sin rapport: «Helikopteret ble ført av en flyger som hadde minimal erfaring på helikoptertypen (...) Da trekket løsnet prøvde fartøysjefen, som hadde instruktørrettighet, å manøvrere helikopteret vekk fra trekket, men hadde ikke mulighet til dette da det skjedde meget raskt. Skadene som oppstod i hovedrotoren gjorde helikopteret ukontrollerbart.»

Hang i luften i 15 sekunder

Til BA sier David Tang at han satt i baksete da ulykken inntraff, og dermed bekrefter at Chan var piloten.

Det var første gang piloten forsøkte å lande på et helikopterdekk.

– At piloten hadde så begrenset erfaring gjorde at han brukte lengre tid på å hovre over helikopterdekket, noe som medførte at trekket løsnet fra drivstofftanken.

Ifølge rapporten hang helikopteret i luften over luksusyachten i 15 sekunder.

– Ville trekket blåst opp hvis en mer erfaren helikopterfører brukte mindre tid på å lande helikopteret?

– Det er helt umulig å si noe eksakt om. Men med å være noe mer restriktiv i sin risikotilnærming, ville kanskje ikke den minst erfarne piloten landet helikopteret.

– Snarrådig

Innsatsen til fartøysjef Quentin Smith blir også trukket frem som avgjørende for at ulykken ikke endte med større skader. Da helikopteret styrtet hadde både Smith og piloten på seg setebelte, mens tredjemann i baksetet ble kastet frem i helikopteret.

Smith klarte å evakuere ut venstre dør, men innså at flottørene ikke var blåst opp. Han dykket derfor ned inn i helikopteret og utløste flottørene. Dermed hindret han at helikopteret sank.

Smith dykket deretter ned igjen for å hente ut piloten som fortsatt var inne i helikopteret. Tredjemann i baksete hadde kommet seg ut på egen hånd.

– Fartøysjef handlet veldig snarrådig i dette tilfellet, sier Halvorsen.

Ingen tekniske feil

Drivstofftanken ble lastet om bord på yachten dagen før ulykken, og var ny for yachtens mannskap. Ifølge rapporten sikret ikke mannskapet trekket til tanken godt nok, da det ikke ble ansett som nødvendig bortsett fra ved kraftig vind, og når yachten var i åpen sjø.

Yachtens mannskap får kritikk for at lettbåt ikke ble satt ut da ulykken skjedde, og at brannslokkingsutstyr for helidekket ikke ble gjort klart. Disse feilene bidro ikke til at ulykken skjedde, slår SHT fast.

Det har ikke blitt avdekket tekniske feil ved helikopteret i granskingen. SHT fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen.