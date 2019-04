Havarikommisjonen skal gjenskape fregattulykken i natt

«Sola TS» vil selv delta i gjenskapingen ved Stureterminalen i Øygarden natt til tirsdag. Et av søsterskipene til KNM «Helge Ingstad» vil også være på plass.

– Vi håper å gjenskape deler av det som skjedde for selv å kunne få en bedre situasjonsforståelse, sier Dag S. Liseth i Statens havarikommisjon for transport.

Havarikommisjonen vil ha folk om bord på fregatten, og muligens også tankskipet, ifølge Liseth. Politiet vil også være med i gjenskapingen. Sjøforsvaret, Kystverket, Equinor og rederiet som eier «Sola TS» hjelper til i tilretteleggingen.

Det vil være droneforbud i området, sier Liseth.

Like lysforhold

Et av funnene i Havarikommisjonens foreløpige rapport var at fregatten like forut for kollisjonen ikke klarte å skille mellom tankskipet og land.

Lysforholdene er viktige når de nå skal seile denne ruten, sier Liseth.

HAVARIKOMMISJONEN: Dag S. Liseth i Statens havarikommisjon for transport. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Omstendighetene skal være så like som mulig ulykkesnatten. Vi må danne oss et bilde av hvordan dette skjedde, og hvordan situasjonen ble oppfattet, sier han.

– Hvor nære skal dere seile før dere svinger unna?

– Vi skal avbryte i relativt god tid i forkant. Det vil være en operativ beslutning som tas der, sier Liseth.

«Sola TS» ligger mandag til lasting ved Stureterminalen. Seilasen vil skje natt til 2. april med mindre noe uforutsett oppstår, skriver Havarikommisjonen på nettsidene sine.

Godt overblikk over situasjonen

Havarikommisjonen har sikret tekniske og elektroniske data, intervjuet de involverte og vært på befaring på KNM «Helge Ingstad».

– Vi mener at vi har et godt overblikk over hva som har skjedd, men det gjenstår noe arbeid, sier Dag Liseth.

Den foreløpige rapporten pekte også på et sikkerhetskritisk funn relatert til de vanntette skottene på fregatten. Det spanske verftet Navantia, som bygget fregattene, avviser konstruksjonsfeil.

– Etter at fregatten kom på land, har vi hatt mulighet til å danne oss et bedre bilde av hvorfor den gikk ned, sier Liseth, som ikke vil dele noen videre funn ennå.