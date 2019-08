Hausdalsvegen åpen

Fører av bilen som var involvert i trafikulykken i Hausdalsvegen blir tatt med i ambulanse til legevakt for sjekk, opplyser politiet. Mannen er i slutten av 20-årene og skadeomfanget er ukjent. Bussen har kjørt bort for egen maskin, og veien er åpen for trafikk.