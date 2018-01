Haukelifjell og Filefjell åpne

Flere fjelloverganger er stengt søndag kveld, men nå er E134 over Haukelifjell og E16 Filefjell åpnet for fri ferdsel. Det skifter fort i fjellet, så det kan være lurt å sjekke på Statens vegvesen sine sider for å være helt oppdatert.