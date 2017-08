– Vi har noen lovpålagte oppgaver, og blant dem er også å ha beredskap, trene beredskap, og vite hva det går i, sier Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus.

Sykehuset hun jobber på endret sine sikkerhetsrutiner i vår, og har nå ukentlige øvelser for å takle situasjoner med pågående livstruende vold – såkalte PLIVO-situasjoner.

– Infrastrukturen endrer seg hele tiden, både hos oss selv og rundt oss. Da er det veldig viktig at vi klarer å revidere planverket også i henhold til det. Det er ingen hemmelighet at trusselbildet til tider er tett også i Norge, sier Faugstad.

SANNER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på Haukeland universitetssjukehus onsdag. Foto: Johanna Magdelena Husebye / NRK

Fikk kritikk fra POD

Tidligere i sommer kom det frem at Helsedirektoratet hadde sendt et dokument til alle helseforetak i landet, etter at direktoratet hadde fått bekymringsmeldinger fra Politidirektoratet.

Årsaken: Helseforetak hadde reservert seg mot å delta på øvelser for å håndtere terror og livstruende vold.

Ifølge Jan E. Agdestein, spesialrådgiver for beredskap på Haukeland, har sykehuset gjort det de kan for å takle alvorlige situasjoner.

– Men jeg skjønner jo innfallsvinkelen enkelte andre sykehus har. Det handler om økonomi, og man må prioritere hardt. Like etter 22. juli var det mye snakk om at det ikke skulle stå på midler. Men erfaringen viser at man ikke har fått noe ekstra, og må prioritere innenfor de rammene man allerede har, sier Agdestein.

Det bekrefter visedirektør Faugstad.

– Samtidig er beredskap noe vi som akuttsykehus er pålagt, og vi kan ikke velge det bort. Beredskap er veldig viktig for oss, sier hun.

BEREDSKAP: Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, tok onsdag imot Jan Tore Sanner ved sykehuset for å vise frem deres nye beredskapsrutiner. Foto: Johanna Magdelena Husebye / NRK

Sanner: – De jobber systematisk

Haukeland arrangerer torsdag nok en av sine ukentlige øvelser for å sette seg inn i de nye rutinene. Faugstad sier sykkel-VM i september er en av grunnene til de hyppige øvelsene.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) besøkte onsdag Haukeland og fikk informasjon om øvelsene og beredskapsarbeidet.

– Haukeland er veldig profesjonelle, sier Sanner til NRK.

Under besøket trakk han frem fordelene med kommunesammenslåing når det kommer til beredskapsarbeid. Samtidig roste han det økte fokuset på beredskap ved sykehuset, og oppfordret andre sykehus til å følge etter.

– Det handler ikke bare om å ha en øvelse nå og da, men de jobber systematisk. De ansatte vet hva de skal gjøre i en kritisk situasjon, men de jobber også med kommunene og andre for å være mest mulig oppdatert og i beredskap når ulykken er ute, sier Sanner.