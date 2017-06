Haukeland sykehus bedt om å bistå

Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har tilbudt seg å ta imot pasienter med brannskader etter blokkbrannen i London. – Vi ble kontaktet av et sykehus der, og sa vi kunne ta imot pasienter. Men mange har røykskader, og det har så langt ikke vært behov for å sende noen til oss. Men tilbudet om bistand her står ved lag, sier avdelingssjef Hans Christian Sylvester-Jensen.