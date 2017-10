– Det er veldig vanskelig å være tilbake i Bergen etter det som skjedde sist vi var her. Jeg begynte å gråte da flyet landet, forteller Fatima Jusjukajeva (27).

NRK møter Djabrails mor sammen med seksåringens far, Lom-Ali Sulejmanov (35), utenfor politihuset i Bergen torsdag ettermiddag.

I tre timer har moren sittet der inne med etterforskerne og fortalt om sin opplevelse av episoden som tok livet av sønnen hennes.

22. august skulle seksåringen få cellegiftbehandling etter en vellykket operasjon på Haukeland universitetssjukehus. Tre uker senere var han død.

– De vil at jeg skal fortelle min side av saken. Det er vanskelig. Jeg har grått meg gjennom historien, sier Djabrails mor.

DJABRAILS GRAV: Familien kom sent onsdag kveld tilbake til Norge, etter å ha gravlagt sønnen. Her er Djabrails mormor ved barnebarnets grav i Tsjetsjenia. Hun passer nå seksåringens storebror i Stavanger, mens foreldrene er i politiavhør i Bergen. Foto: Privat

Både enkeltpersoner og sykehuset kan bli straffet

Onsdag kom Helsetilsynets foreløpige rapport om dødsfallet. De konkluderer med at helsepersonellet som behandlet Djabrail ikke ga gutten forsvarlig helsehjelp.

I tillegg mener de Helse Bergen generelt ikke har sikret forsvarlig helsehjelp til barn som får cellegift i hjernen på Haukeland.

Les mer: Sykehuset får hard kritikk etter Djabrails død

Torsdag sier politiet at både enkeltpersonene som behandlet Djabrail, og sykehuset som foretak, kan bli straffet.

Politiet ble varslet om dødsfallet dagen etter det fant sted. Etter at Helsetilsynets undersøkelsesenhet hadde gjort sine innledende undersøkelser, vurderte de saken som så alvorlig at de ba politiet starte etterforskning.

– Vi hadde gjort noen små grep før vi fikk den anbefalingen, men mesteparten av etterforskningen er gjort etterpå, sier Høyland.

DØDE: Djabrail hadde gjennomgått en vellykket kreftoperasjon på Haukeland, men en feil i den påfølgende behandlingen tok livet av seksåringen. Foto: Privat

Legen som satte sprøyten er avhørt

Hun forteller at Vest politidistrikt har satt ned en egen gruppe til å jobbe med saken.

– Så langt har vi innhentet mye dokumentasjon, og gjort avhør av flere av de involverte. Men det gjenstår mange flere avhør, sier Høyland.

Legen og sykepleieren som var involvert i behandlingen av Djabrail, har begge blitt avhørt av politiet. Helsetilsynet mener foreløpig at sykepleieren ikke kan klandres, men slår fast at legen burde vist større aktsomhet da hun satte feil sprøyte med cellegift i Djabrails hode.

– Vi har selvsagt avhørt sykepleieren og legen. Det er veldig tidlig i etterforskningen, men per nå ser det ikke ut til at det er andre enkeltpersoner det vil bli aktuelt å straffeforfølge, sier Høyland.

Hun vil ikke kommentere Helsetilsynets vurdering av at sykepleieren handlet «i tråd med god praksis» under behandlingen av Djabrail, mens legen «ikke [utviste] tilstrekkelig oppmerksomhet».

– Vi har ikke fått rapporten fra Helsetilsynet ennå, og jeg vil ikke kommentere enkeltopplysninger som blir referert, sier Høyland.

BÅDE HELSEPERSONELL OG SYKEHUS KAN STRAFFES: – Vi må få kartlagt hvordan dette kunne skje, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Moren: – Har mistet livet mitt

Moren og faren dro rett til Bergen etter en lang reise fra Tsjetsjenia, der de nå har måttet gravlegge sin yngste sønn. Djabrails storebror (8) dro til Stavanger, der moren bodde sammen med brødreparet.

– Han er sammen med bestemoren mens vi er her, forteller Sulejmanov, som selv er bosatt i Sandvika.

Foreldrene legger ikke skjul på at de er slitne. Først kjempet de i ukevis for å få en ny vurdering av Djabrails sjanser til å overleve. Så fulgte møter med leger og advokater, og lange reiser til og fra Tsjetsjenia.

Og nå timelange politiavhør, der hele hendelsen gjenoppleves på nytt.

Senere torsdag fullfører Jusjukajeva sin forklaring, før det er Djabrails fars tur til å vitne.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når vi er ferdige med dette, om det blir å vente på hva Helsetilsynet sier, hva politiet kommer frem til, eller hva. Jeg føler på en måte at jeg har mistet livet mitt. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, sier seksåringens mor.

HAR ENDRET RUTINER: – Vi må lære av feilen og endre rutinene, og det har vi allerede gjort, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Skal avhøre flere Haukeland-ansatte

Politiet planlegger også avhør av flere leger og sykepleiere på Haukeland, som ikke var involvert i selve hendelsen. Grunnen til det, er at de vil finne ut mer om hva som skjedde da Djabrail døde, men også om Helse Bergen bør straffes for rutinesvikt på sykehuset.

Gjennom straffelovens paragraf 27 kan virksomheter ilegges foretaksstraff i form av bøter.

– Det er veldig mange ansatte på sykehuset til enhver tid, så dette er tidkrevende arbeid, og vi har satt ned en gruppe til å jobbe med saken. Vi må få kartlagt hvordan dette kunne skje, og om det er noe enkeltpersoner kan straffes for, og om Haukeland kan få foretaksstraff, sier Høyland.

Helse Bergen-sjef Eivind Hansen presiserer at sykehuset var klar over faren ved å forveksle de to sprøytene. Etter Djabrails dødsfall har de lagt om behandlingsprosedyren, slik at medisinen seksåringen skulle få gjennom to sprøyter, i stedet gir gjennom én sprøyte og én pose.

– Vi må lære av feilen og endre rutinene, og det har vi allerede gjort, sa Hansen til NRK onsdag.

Vil vurdere lovanvendelse senere

Mens helseforetaket risikerer bøter, kan ansatte havne i fengsel for feilbehandling.

Helsepersonell dømmes i utgangspunktet kun til inntil tre måneder i fengsel etter helsepersonelloven, men i spesielle tilfeller kan også straffelovens bestemmelse om uaktsomt drap, med inntil seks års fengsel, anvendes.

Politiadvokaten vil foreløpig si lite om hvilke eventuelle tiltaler de ser for seg.

– Vi er fremdeles der at vi skal klarlegge faktum. Hva som er riktig lovanvendelse, kommer vi til senere, sier Høyland.