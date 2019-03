Haukeland fjernet tarmen på feil pasient

Feilinngrepet som skjedde i november i fjor ble av sykehusledelsen varslet inn til Statens helsetilsyn.

Ifølge Bergens Tidende ble en pasient innlagt med magesmerter, og legene trodde det var et fiskebein som var årsaken til smertene. De besluttet derfor å undersøke pasienten kirurgisk. Foran i køen var en pasient som skulle fjerne tykktarmen.

Ble byttet om

Så skjedde en forveksling, og de to pasientene ble byttet om. Pasienten som skulle undersøkes for magesmerter ble lagt i narkose og kirurgene startet jobben med å fjerne tykktarmen.

Først da det var for sent, ble forbyttingen oppdaget.

Beklager

Klinikkdirektør ved Kirurgisk klinikk, John-Helge Heimdal, bekrefter overfor BT at feil organ ble fjernet, og at pasienten har fått plager som følge av feilinngrepet.

– Først av alt ønsker jeg å si at vi er lei oss for det som har skjedd og de ulemper dette har medført for pasienten, sier han til BT.

Han opplyser overfor avisen om at kirurgisk klinikk har endret og innskjerpet rutinene før operasjoner etter hendelsen.