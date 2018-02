Haukås-behandling var lovlig

Det er ikke noe som tyder på at det har foregått noe ulovlig i forbindelse med saksbehandlingen av et nytt kjøpesenter på Haukås i Bergen. Det er konklusjonen i en kartlegging som nå er overlevert til byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti. Haukås senter fikk i januar rammetillatelse til å føre opp et kjøpesenter på 70.000 kvadratmeter. Vedtaket ble senere opphevet som ugyldig av Fylkesmannen.