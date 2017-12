Haugen sa nei igjen

Fredrik Haugen har avslått et tredje kontraktforslag fra SK Brann, skriver BT. Haugens agent Atta Aneke sier til avisen at de ikke har lukket døren, men at de ønsker et bedre tilbud. Sportssjef i Brann Rune Soltvedt, sier det ikke er aktuelt for klubben å komme med flere forslag.