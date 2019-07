Hatytringsdom skal behandles i Høyesterett

70-åringen fra Bergen ble i Gulating lagmannsrett dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for det hun skrev om Ali i en gruppe på Facebook. Det var strengere enn tingrettens dom.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg avgjort at lagmannsrettens straffutmåling og lovanvendelse blir behandlet av Høyesterett.

Glad for avgjørelsen

– Vi er glad for at Høyesterett vil behandle denne saken, som det er prinsipielt viktig å få en avklaring på. Min klient er veldig uenig i dommene fra tingretten og lagmannsretten, så hun er nå lettet over at saken skal behandles i Høyesterett, sier 70-åringens forsvarer Laila Kjærevik til NRK.

De omstridte utsagnene ble skrevet i Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug». I fjor høst skrev 70-åringen «fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk».

Facebook-innlegget var en deling av en artikkel om Sumaya Jirde Ali (22). Over tid har den unge samfunnsdebattanten opplevd grov hets og trusler. Hun har også levd med voldsalarm.

– Dette var en kommentar som falt i harme og ikke ment som et personangrep, sier Kjærevik.

«Bygger hatkultur»

Men tingretten fremhevet Ali som en «viktig talsperson for en minoritetsgruppe i Norge» og mener den domfelte 70-åringen bidrar «...til å bygge opp en hatkultur mot både Sumaya Ali selv og hennes etniske gruppe».

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Sumaya Jirde Ali i dag. I Morgenbladet 12. juli skrev hun om dommene i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett:

«Til begge domstolene sa jeg som vitne at det er særlig første og siste del av kvinnens kommentar som etterlater mentale fotspor. Jeg sa at tiltaltes ytring ikke går på sak, men på meg som ung kvinne med mørk hudfarge og somalisk bakgrunn. Jeg sa at det er en kommentar som frarøver meg min menneskelighet: Overfor tiltalte er jeg ikke lenger et menneske som gråter og ler på norsk, men en kakerlakk, en korrupt en, vel å merke. Hva gjør man med krypdyr, spurte jeg retten, hvilke holdninger og handlinger åpner man opp for når man ikke lenger anerkjenner den andres humanitet?»

Det er statsadvokat Magne Kvamme Sylta som skal føre saken for Høyesterett på vegne av påtalemyndigheten. Han er for tiden på ferie. Ingen ved statsadvokatembetet i Hordaland kunne kommentere saken i dag.