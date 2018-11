Hareides foreldre om avgangen: – Trist, men nå kan han få et lettere liv

KrFs landsmøte har vedtatt å sende stortingsgruppen i forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Dermed går Knut Arild Hareides snart åtte år lange regjeringstid som KrF-leder brått mot slutten.

I innledningstalen til landsmøtet refererte KrF-lederen til hvordan foreldrene Tordis og Ragnar tidligere denne uken gjennom NRK gikk ut med støtte til rød side.

Men Hareides siste desperate forsøk på å flytte flertallet mislyktes, og i 17.15-tiden var nederlaget et faktum.

– Hva vi tenker nå? Vi har tenkt KrF siden i morges. Vi har spist og sett på fjernsyn. Det er det eneste vi har gjort, sier Tordis Hareide og ler.

NEDERLAG: Knut Arild Hareide tapte avstemningen, og går av som leder i KrF. Foto: Gunhild Herbjørnrud / NRK

– Kan få et lettere liv

Når regjeringsforhandlingene starter, går Hareide av som partileder, varslet han tidligere fredag. Like etter at avstemningen er over, er foreldrenes reaksjon på avgangen blandet.

– Det er trist, på en måte. Men samtidig har han stått så lenge i det, i de beste årene av livet, sier moren til NRK.

De sier det var sterkt å se sønnen på talerstolen etter nederlaget på landsmøtet.

– Han så sliten ut, vil jeg si. Det har vært strie uker. Hadde det vært moren, ville hun begynt å gråte, sier Tordis Hareide.

De ser også positive sider ved avgangen som partileder.

– Nå ser jeg for meg at han kan få et lettere liv. Han har sittet syv og et halvt år som leder, med familie og alt. Nå tror jeg det kan bli lettere for familien, for ham, for konen og barna. Vi håper også å få se ham mer, sier moren.

– Tror dere han flytter hjem til Bømlo?

– He, he, nei, det tror jeg ikke. Han har jo to og et halvt år igjen på Stortinget, og har kamerater fra skoletiden og alt i Oslo, så vi kan nok ikke regne med at han kommer hjem.

SE VIDEO: Hareides foreldre tok tidligere denne uken imot NRK hjemme på Rubbestadneset på Bømlo.

Stemmer fortsatt KrF

Foreldrene forteller at landsmøtets dom ikke kom overraskende på dem.

– Vi har snakket om det, og vi har trodd på at det ble blått, sier Tordis Hareide.

Hun sier de er stolte av sønnen, men understreker at hun synes nestlederne Olaug Bollestad og Kjell-Ingolf Ropstad også har gjort en god jobb i prosessen.

– Jeg er nå litt lettet også. Hvis de nå skulle veltet regjeringen, og byttet ut alt sammen, med statssekretærer og rådgivere ... Nå blir det mer å fylle på den regjeringen som er der, sier moren.

Tross sønnens avgang – det blir ikke noe partibytte for familien på Bømlo.

– Nei, vi kommer til å stemme KrF fremdeles, fastslår Tordis Hareide.