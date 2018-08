Fylkesvaraordføreren i Hordaland, Pål Kårbø, varslet i helgen at han melder seg ut av Kristelig Folkeparti. Samtidig meldte han overgang til Høyre. Det er partiet sine nasjonale veivalg som gjør at Kårbø takker for seg i KrF.

– KrF bør gå inn i dagens regjering. Det er et alvorlig varsel at man nasjonalt ikke har klart å legge en strategi som gjør at man klarer å holde på mannskapet, sa Kårbø til NRK søndag.

Kårbø er langt fra den eneste som har takket for seg i KrF i det siste. Faktisk er han den fjerde KrF-politikeren på fire dager som melder seg inn i et nytt parti:

Bystyrerepresentant Elisabeth Leirgul og varaordfører Marita Moltu i Bergen har meldt seg inn i partiet De Kristne.

Også varamedlem i bystyret i Bergen, Knut Vindenes, forlater KrF. Han melder seg inn i Høyre, skriver Dagen.

I partilederdebatten i Arendal tirsdag uttalte partileder i KrF, Knut Arild Hareide, at han beklager det som har hendt.

– Det er ulike begrunnelser for utmeldingene. Jeg beklager det som har hendt. Fylkesvaraordføreren i Hordaland begrunner det med at han forventer en tydeligere avklaring, og den vurderingen vil komme denne høsten, sier han.

Sterke reaksjoner internt

Utmeldingen til Kårbø har skapt sterke reaksjoner internt.

– De jeg har snakket med er veldig skuffet. Enkelte sier de er opprørte. Det er mange i det sentrale miljøet i KrF som reagerer veldig sterkt på utmeldingen, sier politisk kommentator Magnus Takvam i NRK.

Flere stiller spørsmål ved hvorfor Kårbø melder seg ut i protest nå. En avgjørelse på hvilken side partiet skal velge – enten å gå til Arbeiderpartiet eller til den borgerlige regjeringen – er varslet å komme i høst.

– Så hvorfor ikke vente til partiet velger det, før en tar en så radikal avgjørelse, er det mange som spør seg, sier Takvam.

Leder i Hordaland KrF, Dag Sele, sier til Bergensavisen at de er skuffet og forundret over at Kårbø «bryter kontrakten med velgerne nå».

– Partiet har siden i vinter gjennomført en strategiprosess for å klargjøre vårt politiske prosjekt. I slutten av september lander vi denne debatten, og med basis i det vi kommer frem til, vil partiet foreta et retningsvalg, sier Sele til BA.

SPÅR FLERE UTMELDELSER: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Foto: Magnar Børnes

Kan bli tøff høst

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sier det er prekært for KrF å ta veivalget nå.

– Vi ser jo nå at det å ikke ta en avgjørelse, fører til en avskalling, sier Selbekk og legger til:

– Det er nok ikke bare Pål Kårbø som teller på knappene i partiet. Våre kilder forteller om en stor uro, både lokalt og at flere tenker som han også nasjonalt.

Takvam i NRK sier en avgjørelse om veivalg vil føre til utmeldelser og avskallinger uansett.

Med andre ord står Knut Arild Hareide trolig foran sin vanskeligste høst i sin syv år lange periode som partileder.

– I tidligere strategiske valg har han fått ros for å forene ulike fløyer i partiet. Nå ser det veldig vanskelig ut å både ta et valg og samtidig holde partiet samlet, avslutter Takvam.

Det er opp til KrF å bestemme om det blir Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som vil fortsette i regjering. Hareide sier i partilederdebatten at han er åpen for alle alternativer.

– Vi vil diskutere å gå inn i regjeringen Solberg. Jeg holder alle alternativ åpen.