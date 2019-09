Har troen på å bli byrådsleder

Byrådslederkandidat for Bergen, Harald Victor Hove, har troen på at han kan bli byrådsleder. Det krever at han får med seg Senterpartiet og KrF på høyresiden. – Vi har sagt til de partiene at vår dør er vidåpen hvis de ikke vil leve på nåden til SV og MDG, sier Hove.