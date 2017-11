Har sjekka tunneltaket

Entreprenørar har no sjekka tunneltaket i Lyderhorntunnelen, etter at ein bil vart treft av ein stein på størrelse med ein knyttneve. Bilen fekk mindre skadar, men ingen personar er skadd, opplyser politiet. Ifølge Vegtrafikksentralen er det uvisst om steinen kom frå tunneltaket eller låg i tunnelen frå før. Tunnelen er no open att etter å ha vore stengd ein kort periode.