Har sendt ut årets første pollenvarsel: – Venter tidligste sesongstart siden 70-tallet

♦ Meir enn 40 prosent av befolkninga får allergiske reaksjonar ein eller fleire gonger i livet. For dei fleste dreier det seg om milde symptom. Meir alvorlege allergiplager er det for 10 - 20 prosent.

♦ Symptoma varierer alt etter årsaka til reaksjonen og kva for del av kroppen som er involvert.

♦ Pollenallergi gir i første rekkje plager frå nese og auge, men det kan også vere symptom som hovudpine, eller at du er slapp, trøtt og har nedsett konsentrasjonsevne.

♦ Mange pollenallergikarar kan oppleve at dei får ubehag i munn og svelg når dei et rå frukt og grønnsaker, særleg i pollensesongen. Årsaka er at dei allergiframkallande stoffa i pollen liknar på protein i maten.

♦ Det kan vere mogleg å førebygge allergi viss barnet får brystmjølk dei første fire til seks månadene. Gravide bør ikkje røyke, og barn må ikkje bli utsatt for tobakksrøyk. Og du bør tilstrebe eit best mogleg inneklima.

♦ Pollentypen med størst betydning ved allergi kjem frå tresortane or, hassel og bjørk. I tillegg har vi pollen frå Salix (pil, selje og vier) og pollen frå burot og grasartar. Muggsoppsporer kan også gje liknande plager.

♦ Nærare 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange er så plaga at det går utover livskvaliteten. Då er det viktig å få stilt rett og tidleg diagnose.

♦ Ubehandla pollenallergi kan lettare utvikle seg til astma.

