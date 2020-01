Har samlet inn over 400.000 kroner til brannrammet klassekamerat

– Målet vårt var å få nok penger til et par fotballsko til ham. Nå er det kommet inn over 400.000 kroner. Det er overveldende, sa Felix Espeland Knudstad (15), Albertine Lind (15) og Nils-Henrik Lind (15) til NRK ved 22-tiden tirsdag.

De går alle i klasse med 15-åringen som mistet fire familiemedlemmer og alt han eide i brannen i Ytrebygda.

Ville gjøre noe fint for kameraten

Tirsdag vaiet flagget på Ytrebygda skole på halv stang til minne om den 14 år gamle jenten som omkom i brannen sammen med sin mor (41) og to søstre (7 og 9).

Jentenes storebror går tiende klasse på skolen og klassekameratene bestemte seg for at de ville gjøre noe fint for gutten som har fått livet sitt snudd opp ned siden lørdag.

– Han er veldig glad i å spille fotball. Nå som han har mistet alle eiendelene sine, ville det kanskje ta litt tid før han fikk nye fotballsko. Derfor ville vi samle inn noen penger, sier Albertine.

FLAGGET PÅ HALV STANG: Den 14 år gamle jenten var også elev ved Ytrebygda skole. Skolen flagget derfor på halv stang tirsdag. Det samme gjorde Aurdalslia skole, hvor de to yngste jentene var elever. Foto: Christian Lura / NRK

Fikk 400.000 på bare sju timer

Elevene fikk Albertine og Nils-Henriks mor, Cecilie Lind, til å opprette en Spleis-aksjon slik at alle som ville kunne bidra.

Lenken til elevenes innsamling ble raskt spredt i sosiale medier. Etter kun sju timer var det samlet inn nesten 400 000 kroner.

– Det er veldig gøy at så mange har lyst til å bidra. Vi hadde aldri sett for oss slike summer. Helt utrolig, sier Felix Espeland Knudstad (15).

Innsamlingsaksjonen har en varighet på 14 dager.

– Hvor mye tror du dere at det mulig å samle inn?

– Det er tydelig at denne saken har berørt folk. Det er vanskelig å anslå noe. Det bare øker og øker, og vi håper det fortsetter slik, sier Nils Henrik (15).

FIRE DØDE: Kun far og sønnen på 18 klarte å komme seg ut da det begynte å brenne i denne boligen i Skranevegen i Ytrebygda lørdag morgen. Mor og tre døtre var i husets øverste etasje. Nå er alle fire døde. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Håper å se kameraten på skolen snart

Klassen har stor medfølelse med kameraten sin, og ser fram til at han kommer tilbake til skolen og hverdagen.

– Vi tenker å oppføre oss så vanlig som mulig for at skal bli lettere for han. Vi vil ikke oppføre oss annerledes, sier Nils Henrik.

Tirsdag har det vært åpent både i Bergen moské og på Aurdalslia skole i Ytrebygda, hvor de to yngste jentene var elever.

Den rammede familien var syriske flyktninger som kom til Norge og Bergen i 2017. Etter brannen lørdag er det nå bare far og to sønner på 18 og 15 år igjen.

Familien takket tidligere i dag for all støtten de har fått etter at tragedien rammet.