Ved nyttår overtok Torghatten Nord ansvaret for fergedriften på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland.

Siden den gang har problemene stått i kø.

Ifølge selskapets oppdaterte tall må været ta skylden for 105 av de 135 innstilte avgangene fra 1. til 16. januar.

Det gir i snitt over seks innstilte avganger daglig forårsaket av vær. Til sammenligning hadde forgjengeren Fjord1 i 2017 og 2018 et snitt på 0,05 værinnstillinger per dag.

Den korte tidsperioden gjør sammenligningsgrunnlaget lite, men tallene viser at Torghatten Nord har værinnstilt over hundre ganger hyppigere enn forgjengeren.

Fergene som er bestilt for å trafikkere sambandet på E39 er forsinket fra verftene i Norge og Tyrkia. Flere reserveferger har hatt problemer.

Denne uken bekreftet Statens vegvesen at selskapet vil få millionbøter som følge av de mange kanselleringene på Norges tredje mest trafikkerte fergesamband.

Laster Highcharts-innhold

Vegvesenet: – Ikke registrert noe ekstremvær

Men ekstremvær og uvanlig sterke naturkrefter har innbyggerne ved Bjørnafjorden sett lite av etter årsskiftet.

Vegvesenet mener været ikke har vært spesielt dårlig på nyåret.

– Jeg har ikke registrert at vi har hatt noe som kan kalles ekstremvær eller ekstraordinære værforhold. Men de fergene som gikk der før var nok i særstilling både i forhold til motorkraft, manøveregenskaper og sjøegenskaper ved dårlig vær, sier Anders Sæternes, fagkoordinator for fergene i region vest.

Vegvesenet har varslet bøter også for kansellerte avganger der det ikke kan påvises ekstraordinære værforhold, men har foreløpig ikke evaluert Torghattens Nord begrunnelser for kanselleringene.

– Hvor mange av disse som er angitt for dårlig vær eller ikke, er noe vi kommer tilbake til når vi har kontraktsoppfølgingen måned for måned, sier Sæternes.

FERGEFEIL: Nær ti avganger er kansellerte på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg i snitt hver dag. Selskapet skylder på dårlig vær. Vegvesenet gir bøter. Foto: Jon Bolstad / NRK

Les også: Setter inn ekstra ferge for å hindre flere kanselleringer på trøblete fergesamband

Den første fergen straks på plass

Ifølge Vegvesenet har ikke reservefergene som nå krysser Bjørnafjorden de rette egenskapene.

– Det finnes ikke noe stort leiemarked for ferger av denne størrelsen, verken nasjonalt eller internasjonalt, og da er det dette som blir konsekvensene, sier Sæternes.

Han forventer ikke en stor bedring før de fem nye fergene er på plass på sambandet.

Direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, forteller at overleveringen av den første fergen nå er i gang.

– Vi forventer også at de to neste fra Tyrkia leveres innen to-uker. Fergene som kommer, er tilpasset anbudet og sambandet.

Direktøren står fast på at været er årsaken, til tross for at det ikke er registrert ekstremvær i den korte perioden.

– Kapteinene har vurdert at været har vært for dårlig til å kunne anløpe. Det er den enkle, men likevel gode forklaringen. For oss går sikkerheten først, sier Torkildsen.