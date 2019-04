Har hatt 13-åringen på besøk

Sofie Marhaug (Rødt) spurte byrådet om hvordan de vil følge opp 13-åringen som avslørte sikkerhetshullet i datasystemene i kommunen, og hvorfor gutten har blitt straffet ved å få inndratt datautstyr. Byrådsleder Harald Schjelderup svarte at gutten hadde vært på besøk i kommunens IT-avdeling, og at han skal få muligheter til å utvikle sine dataevner. Men han sa at kommunen ikke har straffet ham, og at de heller ikke kan blande seg inn i politiets arbeid.