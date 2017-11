Har felt 49 villrein

Så langt er det felt 49 reinsdyr i den statlege jakta for å utrydde villreinstammen i Nordfjella, som starta førre veke. Heile stammen skal utryddast innan mai neste år for å overvinne skrantesjuke. Dårleg vêr har skapt enkelte utfordringar den første veka, opplyser Statens naturoppsyn til NTB. 30 personar jobbar no på skift med fellinga.