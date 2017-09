Har fått inn over 1 million kroner

Sykkel-VM har så langt fått inn over en million kroner, bare 15 timer etter at de opprettet en Vipps-konto for folk som vil gi gaver. – Det er helt absurd. Vi har ikke sett dette komme i det hele tatt, sier pressekontakt Torill Schalk i sykkel-VM.