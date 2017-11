Har fått flere tips

Politiet har fått flere tips etter at en mann i 60-årene ble meldt savnet i går. Etter kjøp av båt i Sunnfjord skulle han ta sjøvegen tilbake til Stord. Lensmann Roald Raunholm på Stord forteller at de jobber med å verifisere tipsene, men at de så langt ikke vet mer om hvor båten befinner seg.