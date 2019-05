Håpar på byggestart i 2025

Byrådet i Bergen vedtok torsdag å setja i gang planarbeidet for ny trase for E39 mellom Nordhordlandsbrua og Åsane. Planen er å bygga firefeltsveg der to av felta skal nyttast til kollektivtrafikk. E16 mellom Arna og Åsane vert òg ein del av arbeidet. Målet er byggestart i 2025, om finansieringa er på plass.