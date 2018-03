Hang fast på piggjerde

En 24 år gammel mann er kjørt til Haukeland sykehus med alvorlige skader etter han forsøkte å hoppe over et piggjerde i Bergen sentrum. – Når vi kommer frem til stedet viser det seg at personen har ligget på dette gjerde i nærmere 20 minutter. Han blir umiddelbart kjørt til sykehus med kutt i lysken, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue.