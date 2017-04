Han har kjempet for Odda sykehus siden 1973: – Dette er den tøffeste kampen

Han er som en Dag Solstad-karakter. Industriarbeideren, fagforeningsmannen, frontfiguren for aksjonene om å beholde akuttkirurgien på Odda sykehus.

Terje Kollbotn snakker eksentrisk, i store ord, og bruker hendene aktivt for å poengtere:

– Det handler om liv og død.

Helse Vest vedtok tirsdag å legge ned akuttkirurgisk beredskap ved Odda sykehus. Saken skal på helseminister Bent Høie sitt bord, før endelig avgjørelse faller.

Fredagsgjest: Terje Kollbotn Du trenger javascript for å se video.

Bakgrunn: Helse Vest legger ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus

Kjempet i over 40 år

Med sin karakteristiske stil preget av skinnvest og rød skjorte, skal Terje Kollbotn sørge for at den avgjørelsen faller på det han mener er riktig side.

– Det er livsviktig å beholde akuttkirurgien ved et av landets minste sykehus. Det handler om at vi skal føle trygghet i hverdagen, sier Terje Kollbotn.

Siden 1973 har han stått på barrikadene, som fagforeningsmann og politiker i Rødt, tidligere Rød Valgallianse. Han har vært med på ni aksjoner – eller stormønstringer som han kaller det – for å bevare Odda sykehus som det er.

– Jeg husker at fylkesutvalget ville legge ned både akuttkirurgien og fødetilbudet ved sykehuset, før jul en gang i 1988. Da mønstret vi opp, 4.000 stykker, kvelden før fylkestinget. Det var snøstorm og faklene sloknet. NRK kom ikke inn til Odda fordi fergene ikke gikk. Vi satte oss i busser og kjørte til Bergen, og fikk et enstemmig fylkesting til å støtte oss, sier Kollbotn.

GJEST: Terje Kollbotn var gjest i fredagens Vestlandsrevyen, hvor han ble intervjuet av Halvor Folgerø. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Dette er den tøffeste kampen

Det er 29 år siden 1988, men situasjonen var det samme på tirsdag. Oddingene har kjørt buss til møtestedet, og presser på for at hvem enn som bestemmer skal høre på dem.

Kollbotn sa etter møtet på tirsdag:

– Vi har ikke noe annet valg enn å stå på til vi har vunnet.

Det er nemlig slik det har gått. Odda sykehus har bestått. Denne gangen derimot, er det annerledes.

KJEMPER: Terje Kollbotn er en av dem som har skreket høyest om at akuttkirurgisk beredskap ved Odda sykehus bør bestå. Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er den tøffeste kampen jeg har hatt, men vi skal vinne. Erfaringene mine viser at kamp nytter, og alle de kampene vi har hatt, har bidratt til at vi fortsatt har et fullverdig lokalsykehus, sier Kollbotn. er, roper, rister på hodet.

– Har du alltid vært en slik person som ikke gir seg før du får viljen sin?

– Det kan tenkes. Jeg har i hvert fall vært stor i kjeften, jeg var stor og bestemt. Jeg har en arv gjennom et tøft fagforeningsmiljø, med folk som organiserer og mobiliserer, og fått folk med seg. De skapte resultater i mange tiår før jeg ble aktiv. Det har vært en voldsom inspirasjon for meg, sier Kollbotn.