Han er neste års festspilldikter

Edvard Hoem blir Festspilldikter i Bergen i 2018. Den prisbelønnede forfatteren har et stort forfatterskap bak seg, blant annet biografien om Bjørnstjerne Bjørnson. Norsk Forfattersentrum skriver at de er stolte over å presentere Hoem som Festspilldikter til arrangementet i mai neste år.