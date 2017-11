Halvparten av skulane treng lærarar

145 av dei 291 grunnskulane i Hordaland har for få lærarar i høve til kravet Stortinget innfører i 2019. Bergen treng 150 nye årsverk, Os og Askøy treng over 20, for å nå normen for antal elevar per lærar, skriv BT. Austrheim, Austevoll, Tysnes, Fitjar og Etne oppfylte kravet allereie førre skuleår.