Halvparten av plassene på gratis svømmekurs står tomme

Veiledet av en svømmeinstruktør, leker barna flodhester i bassenget. Langerinden barnehage benytter seg av et helt gratis tilbud som gjelder alle barnehager i Bergen.

Likevel er det de færreste barnehagebarn som får gleden av å leke flodhest under vann i barnehagetiden.

Bare halvfullt

– Vi har plass til 120 barn og har 68 barn denne uken her. Det samme går igjen i alle andre svømmeklubber i Bergen, sier Linda Farestvedt, som er leder i Åstveit svømmeklubb.

VIL HA FLERE: Linda Farestvedt, leder i Åstveit svømmeklubb, forstår ikke hvorfor flere benytter seg av tilbudet. Foto: Frederik Økland / NRK

Hun arrangerer svømmeopplæringen i Åsane bydel, og forteller at det jevnt over bare er halvfullt med påmeldte barnehagebarn i alle bydelene.

– Det er veldig synd, i og med at de får tilskudd til transport og gratis svømmeundervisning.

Tilbudet ble tilgjengelig i hele landet for ett år siden. Det blir brukt flere titalls millioner på tilbudet, og det eneste barnehagene må gjøre er å følge barna til svømmehallen

Svømmekurs for barn i barnehagen Ekspandér faktaboks Et kurs er vanligvis for 15 barn. Instruktører, barn og eventuelt barnehagepersonalet er i bassenget sammen.

Det legges opp til litt undervisning med vann/sjøvett og livredning tilpasset barnas alderstrinn, og noe av undervisningen foregår på land.

Svømmeklubbene stiller med instruktører, som skal ha tilstrekkelig bemanning til å være sammen med barna. Personalet fra barnehagen må følge barna kan delta i undervisningen.

Barnehagene søker gjennom kommunen, mens det blir finansiert av Fylkesmannen. Kilde: Bergen kommune / Trygg i vann

Frustrert

Jorunn Findal, pedagogisk leder i Langerinden barnehage i Åsane, bekrefter at barna stortrives i vannet. Hun kan ikke forstå at ikke flere utnytter gratistilbudet.

– Det er utrolig at de ikke takker ja. Å se barna som er litt forsiktige på mandagen og hvor mye de tør på fredagen – det er kjempegøy!

Hun er frustrert over barnehagene som ikke melder seg på, og frykter at tilbudet skal forsvinne om det ikke blir brukt mer.

Det gratis svømmekurset ble testet i noen år, før det ble lansert Foto: Frederik Økland / NRK

Marianne Boge, som er seksjonsleder for barnehage i kommunen, presiserer at ordningen ennå er ny, og at de ser en økende deltakelse.

– Vi har ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger på hvorfor det ikke benyttes mer. Kanskje vi må ta en runde og få noen innspill på akkurat det.

– Veldig synd

Regjeringen lanserte opplæringstilbudet som en prøveordning i 2014, og den har blitt videreført i årene etter.

– Det er veldig synd at barnehagene ikkje benytter seg av dette gratistilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

– Det blir brukt titalls millioner kroner på denne satsingen fra regjeringen. Barnehagene får dekket både utgifter til svømmehall og til transport, så det er bare å hoppe i det.

Særlig Venstre var en pådriver for prøveordningen. Abid Raja synes det er trist at barnehager som har fått muligheten ikke benytter tilbudet.

Han sier at ekspertene mener barn lærer svømming altfor sent, og at dette er en av grunnene til at bare halvparten av norske tiåringer er svømmedyktige (2014-tall).

– Jeg har besøkt barnehager som benytter seg av tilbudet, og de synes det er fantastisk! Jeg vil oppfordre ansatte i Bergens barnehager til å lytte til kollegaer i andre kommuner.