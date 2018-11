Håkon Pettersen ny finansbyråd

Dag Inge Ulstein gjekk i dag av som byråd for finans, innovasjon og eigedom i Bergen kommune. Frå før har Ulstein varsla at han ikkje tar attval ved valet neste år. Ulsteins politiske rådgjevar, Håkon Pettersen, tar over som finansbyråd. Han har tidlegare vore rådgjevar for helsebyrådane Vigdis Anita Gåskjenn og Rebekka Ljosland.