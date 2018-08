Hafstad går av som byråd

Pål Hafstad Thorsen skriver på sin facebookside at han går av som byråd i kveld.« I kveld går jeg av som byråd for barnehage, skole og idrett. For Arbeiderpartiet, partiet i mitt hjerte, er det behov for å stokke kortene på nytt og bygge opp flere dyktige politikere som kan være med å vinne valg. Spesielt i kjølvannet av at Harald Schjelderup har meldt at han ikke tar gjenvalg. Derfor tar jeg et steg til siden for å slippe andre frem».