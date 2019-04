Håfoss stengd

Håfoss på E 134 i Etne blir i natt stengd frå kl. 00.00 til fredag morgon kl. 06.00. Årsaka er vegarbeid. Omkøyring for tyngre køyretøy er via Røldal, Lovraeidet og Ølen. For lette køyretøy blir omkøyring via fv. 48 og fv. 34 via Skånevik.