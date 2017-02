Hærverk hos Pensjonistforbundet

Lokalene til Pensjonistforbundet i Bergen sentrum er endevendt under et innbrudd. Et brannslukningsapparat er tømt og kan ha ødelagt datautstyr. – Vi er i en fortvilet situasjon, sier leder i Pensjonistforbundet i Hordaland, Inger Johanne Knudsen.