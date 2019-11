Haakonsvern brøt arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet har avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven på Haakonsvern, melder BT. Tilsynet har gitt Sjøforsvaret ni pålegg etter at de blant annet avdekket manglende rutiner for kontroll, rengjøring og vedlikehold av kritisk sikkerhetsutstyr. – Ansatte kan bli utsatt for stor fare, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Marita Scott, til avisen.