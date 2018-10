Gutt (8) ble påkjørt – havnet under bil

I 18-tiden ble en åtte år gammel gutt rygget på og havnet under en bil på en parkeringsplass i Hagavik i Os kommune. Parkeringsplassen ligger ved Nore Neset Idrettspark.

Barnet var bevisst og skrek av smerter da helsepersonell kom til stedet, ifølge Midtsiden. Gutten ble kjørt til Haukeland sykehus. I en pressemelding opplyser Helse Bergen at han er alvorlig skadd.

Ulykken skjedde i forbindelse med en fotballtrening.

– Ulykken skjedde i lav fart. Barnet havnet under bilen, men ikke under hjulet. Han ble sittende fast der, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Daglig leder i Nore Neset Idrettslag, Eirik André Hesthamar, sier de varslet politi og ambulanse.

– Vi har også varslet Os kommune, og støtter oss nå på rådene vi får fra kommunen.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Os kommune, Line Rye, opplyser at kommunen har koblet på et kriseteam.

– Politiet har hatt en oppfølging i kveld med de involverte partene i ulykken og barna som var til stede i idrettsparken da det skjedde.

Kriseteamet vil i morgen være til stede på skolen til den åtte år gamle gutten for å følge opp elever og lærere som trenger det.

– Vi tenker på gutten og familien i kveld og krysser fingrene for at dette går bra, sier Rye.