Gutt (2) døde av forgiftning – politiet ferdige med etterforskningen mot foreldrene

12. oktober 2015 døde en to år gammel gutt i Bergen av buprenorfin-forgiftning. Ifølge politiet kom stoffet fra Subutex-tabletter faren hadde fått utskrevet.

Både moren og faren ble varetektsfengslet etter dødsfallet, og siktet for uaktsomt drap, fordi politiet mener pillene ble oppbevart på uforsvarlig vis, og fordi lege ikke ble oppsøkt da det kunne mistenkes at gutten hadde inntatt Subutex.

15 måneder senere er politiet ferdige med etterforskningen.

– Saken er nå kommet opp til meg, men jeg har ikke fått behandlet den ennå. Det blir nok en avgjørelse i slutten av januar eller i februar, sier politiadvokat Eli Valheim, om når det kan forventes at det innstilles på henleggelse eller tiltale.

ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: – Det er en far som er knust av sorg etter å ha mistet sønnen, og han erkjenner ingen straffskyld, sa farens forsvarer Beate Hamre til NRK i forbindelse med fengslingsmøtet i 2015. Foto: Anders Fehn / NRK

Ventet på FHI-rapport

Verken farens forsvarer, Beate Hamre, eller morens forsvarer, Anders Johnsen, vil kritisere politiet for den relativt lange tidsbruken, selv om begge bekrefter at saken naturlig nok har vært en tung belastning for foreldrene etter sønnens død.

Politiet har ventet på en sakkyndiguttalelse og en rapport fra Folkehelseinstituttet i saken. Da NRK snakket med daværende etterforskningsansvarlig Hilde Reikrås om saken før rapporten var klar, sa hun at det kunne bli aktuelt med nye avhør i saken i etterkant.

Rapporten kom i fjor høst, og saken er nå altså ferdig etterforsket, men verken Valheim eller de to forsvarerne ønsker å kommentere noe rundt hva som har blitt gjort i saken før politiadvokaten har behandlet saken.

– Vi får avvente og se hva dette ender med. Men dette er selvfølgelig en tragedie, sier Anders Johnsen, morens forsvarer.

Subutex Ekspandér faktaboks Det er eit syntetisk opioid som blir benytta i legemiddelassister rehabilitering (LAR) av opiatavhengige. Metadon er også brukt i LAR-behandling av rusavhengige. Subutex brukast i større grad, og i stadig større doser.

– Ekstremt sjeldent

Christian Ohldieck, Lar-leder ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen, fortalte i 2015 til NRK at det varierer hvor vanskelig det er å åpne og ta ut Subutex-tabletter fra pillebrettene, og at Lar-brukere med omsorg for barn får ekstra informasjon om medikamentene og hvordan de bør oppbevares.

– Dette er en utrolig tragisk sak, som jeg ikke kjenner maken til internasjonalt. Dette er ekstremt sjeldent, sa Ohldieck.