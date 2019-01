Gutt (1) døde etter barnehageulykke

Ettåringen ble hengende fast med en stropp rundt halsen da han falt ut av en barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar i år.

Gutten har siden den gang ligget med kritiske skader på Haukeland universitetssjukehus.

Nå melder Vest politidistrikt at gutten er død. Pressemeldingen er sendt ut i samråd med foreldrene, skriver politiet.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt. I neste uke skal politiet gjøre en ny undersøkelse av barnevognen og får bistand fra Kripos.

– Vi har gjort flere avhør i saken, og videre skal det hentes inn forklaringer fra flere, sa politiadvokat Eli Valheim til NRK torsdag ettermiddag.

– Det er ufattelig vondt og trist at ett av barna i barnehagen er borte, skriver administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia i en pressemelding.

– Dyp sorg

– Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at ulykken i barnehagen har kostet barnet livet. Våre tanker og vår dypeste medfølelse går til barnets foreldre og andre pårørende som nå står i en ufattelig vanskelig situasjon, skriver administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia i en pressemelding.

Han skriver videre at ulykken og det tragiske utfallet naturlig nok har gått sterkt inn på de ansatte, og at barnehagen beklager på det sterkeste overfor foreldrene.

– Det er ufattelig vondt og trist at ett av barna i barnehagen er borte. Barn skal være trygge i barnehagen og en ulykke som den som skjedde i vår barnehage, skal ikke kunne skje, skriver Fredriksen.

Uten tilsyn

Gutten lå i en barnevogn på et soverom i småbarnsavdelingen da ulykken skjedde, uten tilsyn av voksne.

Det er foreløpig ikke kjent hvor lenge gutten lå alene eller hvor lenge han hang i stroppen før han ble funnet.

Ettåringen var ikke bevisst da han ble funnet. Ambulansepersonell ga ham livreddende førstehjelp på stedet, før han ble fraktet til Haukeland sykehus.

I tre uker lå han med kritiske skader før han døde fredag.

Manglende rutiner

Etter ulykken kom det frem at det mangler felles rutiner for hvilket tilsyn barn skal ha i barnehagene når de sover. Ulykken har ført til at barnehager over hele Norge har gransket sine egne rutiner.

Akasia Paradis barnehage innførte «sovevakter» etter ulykken, slik at barna hele tiden har tilsyn mens de sover i vognene.

