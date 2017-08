Gutt (10) funnet etter å ha vært borte i 10 timer

SISTE: Gutten er nå funnet. Han ble funnet gående gatelangs på Minde, fire kilometer fra skolen han skulle ha vært på.

– Jeg vil tro han er sliten. Han har labbet rundt i ti timer. Han gikk med skolesekk på ryggen, og kanskje vært redd for å ta kontakt når han ikke kan norsk. Det var tips fra publikum som mente de hadde sett en gutt som så ut som han ikke visste hvor han var og som passet beskrivelsen hans, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Siden fire-tiden søkte politiet med flere patruljer flere steder i Bergen.

Den ti år gamle gutten skulle ha vært på Møhlenpris skole i morges, men dukket aldri opp.

Det tok ti timer fra han sist ble sett til han ble funnet.

Politiet: – En påminnelse om å ha rutiner

Da faren skulle hente sønnen etter skoletid, var han ikke der. Faren har ifølge politiet ikke fått beskjed om at sønnen ikke dukket opp på skolen.

– Jeg vet ikke hva rutiner de har på de utenlandske som ikke snakker norsk enda. Det er vel en påminnelse om at man må ha rutine på dette, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Barneskolen ligger på Møhlenpris, like ved Bergen sentrum.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. SØKER BREDT: Politiet søker i området rundt Møhlenpris, så vel som Oasen og Flaktveit, endestoppene til den bussen gutten sist ble sett på i morges.

Rektor: – Tenker at rutinene er der

Gutten går i femteklasse i en velkomstklasse for nyankomne til Norge, og begynte på skolen på onsdag i forrige uke.

Ifølge politiet skal faren ha tatt med sønnen fra der de bor i Åsane. Faren gikk av på et stopp i sentrum for å møte på norskopplæring. Gutten skal ha tatt bussen videre, og skulle gå av kort tid etter til den skolen.

Rektor ved Møhlenpris skole, Kjartan Navarsete, sier at de varslet mottakssenteret som familien tilhører, om at gutten ikke dukket opp på skolen.

Faren hadde ikke mottatt meldingen da han kom på skolen for å hente sønnen sin.

– Vanligvis har vi rutine for at vi melder fra til foresatte, men i dette tilfellet har vi både foreldre og barn som ikke snakker norsk. Det gjør at telefon ikke er et godt kommunikasjonsverktøy. Derfor har vi disse øvelsene. Gutten har gått til skolen sammen med far, som i utgangspunktet skal følge barnet, sier Navarsete.

– Hvorfor finnes det ikke bedre varslingsrutiner når barn og foresatte ikke snakker norsk?

– Nå har vi øvd på at barna skal komme seg til skolen, og tenker at rutinene er der. Men her er det en glipp, som ikke skal forekomme. Det må vi gå igjennom.