Gunnar Nordhus dømt til fengsel

Dommen fra Bergen tingrett kom i dag.

Rettssaken mot den tidligere voldsforskeren Gunnar Nordhus har pågått i mange år. Nordhus har stått tiltalt for å ha svindlet til seg 16 millioner kroner.

Nordhus var en av forskerne bak en oppsiktsvekkende rapport om voldsbruk i bergenspolitiet på 80-tallet.

Dette er Gunnar Nordhus tiltalt for Ekspandér faktaboks Gunnar Nordhus er tiltalt for å ha lurt Nordea til å urettmessige utbetale ham 7,7 millioner kroner, gjennom å få banken til å øke kredittrammen på hans kones lån fra 5 millioner til 12,7 millioner. Dette skal konen ikke ha kjent til, og politiet mener også at Nordhus forfalsket hennes underskrift på lånepapirene. Lånet hadde sikkerhet i en eiendom. Nordhus hadde fremskaffet takster hvor det ble angitt at eiendommen hadde en verdi på 8,5 millioner i 2006 og 16 millioner året etter. I 2010 ble imidlertid eiendommen solgt for kun 2,5 millioner kroner. Politiet mener Nordhus benyttet den samme fremgangsmåten da han lånte 9,1 millioner kroner i sin sønns navn. Sikkerhet for lånet var to hytter, angivelig taksert til 8 og 16 millioner kroner. Disse ble senere solgt for henholdsvis 1,3 og nesten 2,2 millioner kroner. Nordhus er også tiltalt for å ha lurt diverse selskaper og privatpersoner for beløp i hundretusenkronersklassen.

Ble overrasket

OVERRASKET: Håkon Brækhus forsvarer Gunnar Nordhus. Han forteller at Nordhus ble overrasket over dommen, og at de kommer til å anke. Foto: Per Christian Magnus / NRK

Advokat Håkon Brækhus er 67-åringens forsvarer.

– Jeg har vært i kontakt med ham, og han ble naturlig nok overrasket, sier Brækhus til NRK.

Forsvareren forteller at Nordhus kommer til å anke dommen.

– Vi vil ta ut en anke innen fristen, så vil den bli behandlet i lagmannsretten, sier Brækhus.

«Har utnyttet tillit»

Retten har enstemmig funnet Nordhus skyldig i alle punkter på tiltalen, og trekker frem de to grove bedrageriene som mest alvorlig.

«Nordhus har over lengre tid utnyttet tilliten familiemedlemmer og venner viste ham. Dette viser at Nordhus har opptrådt planmessig og vist et fast forbrytersk forsett over i tre år fra 2004 ti12007, noe som tilsier at det må reageres strengt», sier dommen.

Fratas rett til å drive næringsvirksomhet

Retten mener 5 års fengsel er en passende straff, og idømmer Nordhus et tap av rett til å drive næringsvirksomhet for all fremtid.

«Retten har konkludert med at allmenne hensyn klart tilsier at Nordhus er uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet, inneha verv som daglig leder og styremedlem, og at han bør idømmes rettighetstap», heter det i dommen.

I dommen vektlegges Nordhus' alder, og det at han per i dag ikke er i lønnet arbeid. De mener derfor at et rettighetstap ikke vil ramme ham hardt.