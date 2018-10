Gunnar Nordhus anke avvist

I fjor ble forskeren Gunnar Nordhus dømt til fem års fengsel, og fikk ikke lov å drive næringsvirksomhet for all fremtid. Nordhus anket dommen og lagmannsretten besluttet at han ville få vurdert straffeutmålingen på nytt. Torsdag konkluderte Høyesterett med at anken over skyldspørsmålet blir nektet fremmet.