Grilla fugl førte til straumbrot

Det blei meldt om brann i ein mastetrafo, men det viste seg at det berre var gnistar. Ein fugl sette seg på trafoen, og eit større område var utan straum etterpå, sannsynlegvis pga. fuglen. – Det var ikkje så dramatisk for andre enn fuglen, for han var det vel dramatisk nok, opplyser brannvakta i Hordaland.