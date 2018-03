Grasbrann ikkje dramatisk

Brannvesenet er enno ikkje komen fram til Langevåg på Bømlo der ein innringar melder om brann. Ifølge operasjonsleiar Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt sa meldar at brannen truleg var sløkt. – Me rykker ut for å sjå om det er noko å nausta i. Inntrykket er at brannen i så fall er liten.