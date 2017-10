Gransking etter Mongstad-lekkasje

Petroleumstilsynet har onsdag valt å opna gransking av lekkasjen på oljeraffineriet til Statoil på Mongstad. – Basert på opplysingar me har fått så langt, har me vurdert at dette er ei hending som krev at me går djupare inn i saka, seier pressevakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.