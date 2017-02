Grå start på vinterferien i vest

I Hordaland og Rogaland starter vinterferien med nedbør, vind og gråvær på lørdag,

I øst er man i ferd med å avslutte ferien, og det kan man gjøre i ganske bra vær, forteller statsmeteorolog Gunnar Noer ved Meteorologisk institutt.

– Trøndelag og østlandet er værvinnerne lørdag. I nord blir det snøbyger, mens det i vest blir vått og grått, sier Noer.

På Vestlandet blir det plussgrader de fleste steder, og nedbør i form av regn.

– Det er et stort lavtrykk på vei innover Vestlandet, så i morgen blir det «not so good». Sørøstlig kuling langs kysten, sørlig kuling og utvikling til liten storm nord for Bergen, sier meteorologen.

VINTERSTEMNING: Strålende vær i bymarka i Trondheim, tidligere i vinter. Lørdag blir det også ganske bra vær, mener meteorologen. Foto: Morten Karlsen / NRK

Best på formiddagen

På Østlandet gjelder det å komme seg ut tidlig lørdag, oppfordrer meteorologen.

– Det blir finvær tidlig på dagen, men gradvis tilskyende og etter hvert kommer deler av lavtrykket fra vest østover og kan gi noen byger, sier Noer.

I Trøndelag blir det også en fin lørdag, mens det nordover vil være en del bygeaktivitet.

– Det vil bli lange perioder med opphold, men kan komme noen byger. I Finnmark blir det også noen byger, sier Noer.

Slik mener meteorologen temperaturene i de største byene blir:

Bergen: 3–5 plussgrader.

Oslo: Kommer til å ligge rundt null grader, kan bli et par plussgrader.

Trondheim: Kommer til å ligge rundt null, men kan bevege seg litt oppover.

Bodø: Kan stige til plussgrader, men vil ligge nært null.

Tromsø: Minus 5–7 grader på dagtid, kjøligere mot natten.

Kirkenes: Minus 12–15 grader, kaldt mot natten.

Bedre i vest på søndag

Det er likevel håp om noe bedre vær for vinterferierende vestlendinger.

– Søndag blir bedre enn lørdag på Vestlandet. Jeg vil si at det blir den beste dagen å være utendørs på. Det blir mindre vind, stigende temperaturer, riktignok en del nedbør, men slett ikke så verst, sier Noer.

BEDRE SØNDAG: I Bergen og på resten av Vestlandet blir været trolig bedre søndag enn lørdag. Foto: Jon Bolstad / NRK

Også på Østlandet blir det trolig oppholdsvær på søndag.

– I Trøndelag, Nordland og Troms blir søndagen fin, men det er viktig at folk både lørdag og søndag følger med på skredvarsel. Det er mye pudder i terrenget, så det gjelder å være varsomme, sier Noer.

Størst fare for skred er det ifølge meteorologen i Lofoten, Vesterålen og Troms.

– Natt til lørdag kommer det mye nedbør i Lofoten, og det er stor sannsynlighet for skred enkelte steder. Oppfordringen til de som skal ut, er å være forsiktige, sier Noer.