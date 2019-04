Rapport: Pilotene fulgte prosedyrene, men flyet styrtet likevel

Transportminister Dagmawit Moges i Etiopia har lagt fram konklusjonene i den foreløpige rapporten om Ethiopian Airlines-ulykken i forrige måned. Ministeren sa at pilotene gjentatte ganger korrekt utførte alt de skulle gjøre, men at de likevel ikke greide å få kontroll over flyet.