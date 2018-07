Godt håp om å få sløkt brannen

Det brenn framleis i skogsområdet i Ullensvang vest for Vallavik. BKK har no fått klarsignal til å slå på straumen over høgspentnettet igjen. Det brenn i eit avgrensa område, og vassleppa har god effekt. Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen seier at dei godt håp om at helikopteret skal greia å sløkkja brannen.