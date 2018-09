Godkjenner oppdrettsanlegg

Mattilsynet har godkjent at Austevoll Melaks AS, Langøylaks AS og Troland lakseoppdrett AS kan etablere oppdrett av laks, aure og regnbogeaure på Husevåg i Vågsøy. Godkjenninga er ikkje gyldig før Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke ei samla avgjerd i saka. Også selskapet Blom fiskeoppdrett søkjer om å etablere seg der. Berre éin av søkjarane kan få løyve.