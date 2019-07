Gode salstal for Isbjørn Is

Isbjørn Is selde for 90 millionar kroner i fjor, skriv Askøyværingen. Det er 14 millionar kroner meir enn i 2017. Trass i ein liten tilbakegang frå 2018 til 2019, fortel dagleg leiar til avisa at året så langt er eit betre salsår enn 2018.